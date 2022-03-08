SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz - Son Dakika
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SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

08.03.2022 18:26

Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruzyTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran forvet oyuncusu Mounir Chouiar, Adana Demirspor karşısında kazandıkları...

Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran forvet oyuncusu Mounir Chouiar, Adana Demirspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, Altay karşısında alacakları 3 puan ile çıkışa geçmek istediklerini kaydetti.

Yeni Malatyaspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. İdman başlamadan önce futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Aslan, oyunculara motive eden konuşmalar yaptı. Ligin son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor ekibi, Altay'ı ve sonraki maçları yenerek ligde kalmayı hedefliyor.

MOUNIR CHOUIAR: CİHAT HOCANIN GELMESİYLE ANLAYIŞ OLARAK KENDİMİZE GELDİK

Antrenman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı-siyahlı ekibin forvet oyuncusu Mounir Chouiar, teknik direktör Cihat Arslan'ın gelmesiyle farklı bir anlayışa büründüklerini söyledi. Haftalar sonra kazanmanın önemine dikkat çeken Fransız oyuncu kalan haftalarda sarı-siyahlı takımın daha fazla maç kazanması için gollerine devam etmek istediğini dile getirdi. Adana Demirspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Mounir Chouiar, aylar sonra gelen 3 puanın özgüvenlerini yeniden kazandırdığını ifade ederek, "Cihat hocanın gelmesiyle birlikte anlayış olarak kendimize geldik. Maçta gösterdiğimiz performansla asıl gücümüzü taraftarlarımıza da gösterdik. Kazandığımız maçla ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Galibiyet sarhoşluğu yaşadığımızı sanılmasın. Kazandığımız 3 puanla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlara daha iyi konsantrasyon olmamız için bu 3 puanı kullanmamız lazım. Bundan sonra aynı disiplinle oynamamız lazım. Diğer maçlarda da iyi oynamış olabiliriz ama şanssızlığımız vardı. İnşallah aldığımız galibiyetle şans bize doğru dönmüştür diye umuyorum. Altay maçına moral ve motivasyon olarak iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"ALTAY MAÇI İLE ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ"

Adana Demirspor maçında sergilediği performansı da değerlendiren Mounir, sezonun kalan bölümü için daha çok umutlandıklarını, Altay maçını kazanarak çıkışı sürdürmek istediklerini ifade ederek şöyle dedi:

"Sakatlığımdan dolayı önceki maçta oynayamamıştım. Takımımı yalnız bıraktığımı düşündüğüm için çok üzüldüm. Kendimi Adana Demirspor maçına böyle motive ettim. Ben her zaman kendim için değil takımım için oynuyorum. Bunu da bu maçta göstermek istedim. Takıma yardım ettiğimi düşünüyorum. Maçın ardından istatistikleri ben de gördüm. Burada mutluyum, kendimi sürekli Yeni Malatyaspor'un iyi skorlar alması için motive ediyorum. Aslında bugüne kadar maç kazanabilirmişiz. İyi bir takım olduğumuzun umudunu verdi. Haftalar sonra gelen 3 puan bizim için bir çıkış olacak. Kendi içimizde arkadaşlarımızla konuşurken; eğer Adana Demirspor karşısında kazandıysak diğer takımları da yenebiliriz. Yenemesek de zorlayabiliriz. Buraya gelen takımlar bize karşı korkarak oynayabilir, kendimizi bu şekilde motive ediyoruz. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda en iyi puanları alacağımızı sürekli konuşuyoruz. Altay maçından da iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz."

SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz
SPOR Mounir Chouiar: Altay maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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