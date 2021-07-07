Mount and Blade 2: Bannerlord Güncellemesi Oyunun Her Yönünü Ele Alıyor - Son Dakika

Mount and Blade 2: Bannerlord, e1.6.0'ın beta sürümü ve e1.5.10'un yakında yayına girmesiyle TaleWorlds, oyundaki en son değişiklikleri tartışmak için başka bir geliştirme güncellemesini paylaşmanın iyi bir zaman olacağını düşündü ve böylece sekiz numaralı geliştirme güncellemesi ortaya çıktı.

Mount and Blade 2: Bannerlord

Güncelleme, her bir yamayı en çok rahatsız eden sorunlar için yapılan farklı düzeltmeler ve değişikliklerle birlikte her iki yamayı da ilgilendiriyor. Bulunabilecek ilk değişiklik, Kalradya'nın tarihini daha ayrıntılı olarak açıklayan giriş videosudur. Video, yeni bir oynatmaya başlarken izlenebilir.

Yeni bir oyuna başlarken, oyunun zorluk ayarları için size bazı yararlı öneriler sunan yeni kampanya zorluk ön ayarlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Bu ön ayarlara, oyunun zorluğunu beğeninize göre daha da uyarlamanıza izin veren zorluk seçeneklerinde bir dizi ekleme ve değişiklik eşlik ediyor.

Mount and Blade 2: Bannerlord 1.6.0 yamasına Ironman modu ekleniyor, bu da kayıt dosyanızı yalnızca tek bir dosyayla sınırlıyor, bu oyun için elbette kaydetmeden ayrılma seçeneği yok.

Kaydet/yükle ekranına, özellikle devam eden birden fazla oyun oynamanız varsa, kaydetme dosyalarınızdan karakterleri geri çağırma konusunda hafızanızdaki bazı yükleri kaldırmaya yardımcı olan yeni bir oyuncu karakter görseli eklendi. Ancak, bu güncellemenin etkili olması için mevcut tüm kaydetme dosyalarını yüklemeniz ve kaydetmeniz gerekeceği unutulmamalıdır.

Sırada, karakter ilerleme sisteminde oldukça önemli bir değişiklik uygulanıyor. Karakterlerin seviyesini yükselten biri, artık öğrenme oranlarını etkilemeyecek ve karakterinizi geliştirme konusunda size çok daha fazla özgürlük ve kontrol sağlayacaktır.

Mount and Blade 2: Bannerlord güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.