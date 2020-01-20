Mourinho'nun hedefinde eski Fenerbahçeli var - Son Dakika
Son Dakika Spor Mourinho'nun hedefinde eski Fenerbahçeli var - Son Dakika Spor

Mourinho'nun hedefinde eski Fenerbahçeli var

7 saat önce

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedefinde iki isim var. Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'den Luka Joviç ve bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Islam Slimani ikilisinden birini takımında görmek istiyor.

Mourinho'nun hedefinde eski Fenerbahçeli var, System.String[]

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedefinde iki isim var. Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'den Luka Joviç ve bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Islam Slimani ikilisinden birini takımında görmek istiyor.


Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Tottenham, yeni isim arayışlarını da sürdürüyor. Özellikle Harry Kane'in yaşadığı sakatlık sonrası ileri uçta sıkıntılar yaşayan Teknik Direktör Jose Morurinho'nun bu mevki için hedefinde iki futbolcu var. İngiliz medyasına göre Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'in genç yıldızı Joviç ile bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturmuş, şu an ise Monaco'da kiralık olarak oynayan Slimani'yi gözüne kestirdi.


İlk hedef Joviç


Mourinho, önceliğini Madrid'in 22 yaşındaki oyuncusu Luka Joviç'e verdi. Her iki ayağını da kullanma özelliği olan futbolcu için bir hamle yapılmasını isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcı, olumsuz bir durumda da rotayı Slimani'ye çevirecek. Geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe macerasının ardından Monaco'ya kiralanan 31 yaşındaki oyuncu, yeterince görev alamadığı Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Monaco'nun da Slimani'nin sözleşmesini feshetmesi halinde gözler Cezayirli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City'e çevrilecek. Tottenham - Leicester görüşmesinden çıkacak sonuca göre de Slimani'nin durumu netleşecek. - İSTANBUL

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Tottenham, Madrid, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mourinho, Islam Slimani'yi istiyor
Lampard açıkladı! Fenerbahçe'de Victor Moses, takımdan ayrılıyor Victor Moses, Inter ile el sıkıştı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e teklif: Gönülden arzu ediyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mourinho'nun hedefinde eski Fenerbahçeli var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]