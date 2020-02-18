Mourinho'nun öğrencileri RB Leipzig'i konuk ediyor! Tottenham'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır



TOTTENHAM - RB LEIPZIG



Tottenham'da Kane ve Sissoko sonrası Heung-min Son da sakatlandı.



Koreli yıldız Villa Park'ta Aston Villa'ya 90+4'te attığı gol ile takımına galibiyeti getirmişti. Sağ kolundan ameliyat olacak ve bir süre takımından ayrı kalacak.



PSV'den devre arasında kadroya katılan Steven Bergwijn kanatta, Lucas Moura ise Dele Alli'nin önünde hücumun en ilerisinde yer alacak.



RB Leipzig'te ise stoper krizi yaşanıyor!



Upamecano cezalı, Orban ve Konate sakat. Savunmanın ortasında sağ bek Klostermann ile sol bek Halstenberg'in oynaması bekleniyor. 2001 doğumlu Jäkel ve Talabidi'nin kadroya eklenmesi şaşırtıcı olmaz.



Bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 35 gole katkı (25 gol - 10 asist) yapan Timo Werner; "Tottenham bizi doğru dürüst tanımıyor. Umuyorum bu eleme turu sonrası kendimizi onlara tanıtacağız..." dedi.



- RB Leipzig, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turunda mücadele edecek!



Jose Mourinho, 2013-14 sezonundan sonra ilk kez, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında boy gösterecek.



Üyelerin yaklaşık %37'si İngiliz ekibin, ilk maçta hata yapmayacağını düşünüyor.



YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL'IN TERCİHİ...



Tottenham, Devler Ligi'nde gruba Pochettino yönetiminde başlayıp son 2 maçta Mourinho ile devam etmiş ve gruptan çıkmayı başarmıştı. Grupta oynadıkları 6 maç da 4+ golle sonuçlanmıştı. Son 3 resmi maçını da kazanan Tottenham formda. Bu süreçte 8 gol attılar.



RB Leipzig ise bu deplasmanda gol atarak rövanş için avantaj elde etmeye çalışacak. Onların da hücum hattı etkili. Ofansif oynadıklarında bol gollü karşılaşmalara imza atıyorlar.



Tottenham TD Jose Mourinho, Harry Kane olmadan maçların zor geçtiğini söylemişti...



