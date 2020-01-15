Mourinho talimatı verdi, Tottenham Vedat Muriqi için geliyor! Son Dakika Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Mourinho talimatı verdi, Tottenham Vedat Muriqi için geliyor! Son Dakika Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Mourinho talimatı verdi, Tottenham Vedat Muriqi için geliyor! Son Dakika Transfer Haberleri

6 saat önce

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Mourinho, "Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek.

Mourinho talimatı verdi, Tottenham Vedat Muriqi için geliyor! Son Dakika Transfer Haberleri, System.String[]

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Mourinho, "Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var" dedi.


Bu sözlerin ardından İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için yeniden girişimler yapılacağını yazdı.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda bir futbolcu için çok iyi bir teklif geldiğini söylemişti.


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Jose Mourinho, Fenerbahçe, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:11 
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