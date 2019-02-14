Son Dakika Haberleri: Mourinho ve Yardımcılarına 19,6 Milyon Sterlin Tazminat

Mourinho ve Yardımcılarına 19,6 Milyon Sterlin Tazminat

57 dakika önce

Manchester United Kulübü, Aralık 2018'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat ödendiğini açıkladı.

Mourinho ve Yardımcılarına 19,6 Milyon Sterlin Tazminat, System.String[]
Manchester United Kulübü, Aralık 2018'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat ödendiğini açıkladı.

Kulübün 2018-2019 sezonu ikinci çeyreğine ait mali raporunda, 56 yaşındaki Mourinho'ya 15 milyon sterlin tazminat verildiği belirtildi.

Mourinho'nun ekibindeki Silvino Louro, Carlos Lalin, Ricardo Formosinho, Giovanni Cerra ve Stefano Rapetti'nin aldığı toplam tazminatın ise 4,6 milyon sterlin olduğu bildirildi.

Manchester United'ı 2,5 sezon çalıştıran Mourinho, takımıyla UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:47 Kaynak: AA

Aralık, Manchester United, Sterlin, Jose Mourinho, Spor
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