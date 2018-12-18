Mourinho'ya Türkiye'deki Yılbaşı Büyük İkramiyesinin 2.3 Katı Tazminat
1 saat önce
İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.
İngiltere
'nin dev kulübü Manchester United
, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho
'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.
Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye
'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Bu rakam ayrıca, Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor.
55 yaşındaki ünlü teknik adam, İngiliz ekibi tarafından ödenecek tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Bu tazminat tutarı da Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini geçiyor.
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho, alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:
Göztepe: 26.55 milyon euro Konyaspor
: 25.55 milyon euro Alanyaspor
: 23 milyon euro Kayserispor
: 21.75 milyon euro Kasımpaşa
: 21.70 milyon euro Sivasspor
: 21.60 milyon euro Çaykur Rizespor
: 21.58 milyon euro Antalyaspor
: 20.55 milyon euro Yeni Malatyaspor
: 18.60 milyon euro MKE Ankaragücü
: 18.30 milyon euro
Akhisarspor: 16.28 milyon euro
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: 13.23 milyon euro - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:45 Kaynak: DHA
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