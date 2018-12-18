Son Dakika Haberleri: Mourinho'ya Türkiye'deki Yılbaşı Büyük İkramiyesinin 2.3 Katı Tazminat

Mourinho'ya Türkiye'deki Yılbaşı Büyük İkramiyesinin 2.3 Katı Tazminat

1 saat önce

İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.

Mourinho'ya Türkiye'deki Yılbaşı Büyük İkramiyesinin 2.3 Katı Tazminat, System.String[]


İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.

Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Bu rakam ayrıca, Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor.

55 yaşındaki ünlü teknik adam, İngiliz ekibi tarafından ödenecek tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Bu tazminat tutarı da Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini geçiyor.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho, alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:

Göztepe: 26.55 milyon euro

Konyaspor: 25.55 milyon euro

Alanyaspor: 23 milyon euro

Kayserispor: 21.75 milyon euro

Kasımpaşa: 21.70 milyon euro

Sivasspor: 21.60 milyon euro

Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro

Antalyaspor: 20.55 milyon euro

Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro

MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro

Akhisarspor: 16.28 milyon euro

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:45 Kaynak: DHA

Manchester United, Türkiye, İngiltere, Jose Mourinho, Spor
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