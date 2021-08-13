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Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış - Son Dakika

Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış

13.08.2021 17:48

Sarı-lacivertliler, golcü transferinde uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Lyon'un yıldız futbolcusu Moussa Dembele'yi transfer etmek için gösterdiği ısrarcı tavır sonuç verdi. Fransız ismin Türkiye'yi araştırdığı ve olumlu geri dönüşler aldığı öğrenildi. Diğer taraftan 25 yaşındaki futbolcunun Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi dünya çapında yıldızların Fenerbahçe'de oynamasından etkilendiği söylendi.

Transferde acele etmeden emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, golcü takviyesi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için ısrarlı girişimlerini sürdürüyor. Bu ısrarlar karşısında kayıtsız kalmaya Fransız golcü, Türkiye ve Fenerbahçe'yle ilgili bilgiler toplamaya başladı.

LUIZ GUSTAVO VE MESUT ÖZİL'DEN ETKİLENDİ

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Lyon'u ikna etmeye çalışırken, yıldız futbolcu da Fenerbahçe ile ilgili araştırma yapmaya girişti. 25 yaşındaki yıldızın menajerlik şirketi Mansa, Türkiye'yi ve Sarı Lacivertliler'i yakından tanıyan menajerlerden bilgi almaya başladı. Bu araştırmalardan çok olumlu geri dönüşler alındığı öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan oyuncuların da Dembele'nin dikkatini çektiği kaydedildi. Fransız oyuncunun özellikle Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil gibi yıldızlardan etkilendiği belirtildi.

TRANSFER GİRİŞİMLERİ KISA SÜRE İÇİNDE HIZLANACAK

Moussa Dembele'nin Fenerbahçe'de futbol hayatını devam ettirme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Golcü oyuncunun transferi için artık mali konular belirleyici olacak. Yönetim, Lyon'u Pelkas + 7 milyon euro teklifiyle ikna etmeye çalışıyor. Fransız ekibinden senede 2.5 milyon euro kazanan Dembele'ye ise 3.5 milyon euroluk bir maaş önerilmesi bekleniyor. Bu büyük transfer hamlesi için yapılan girişimlerin kısa sürede hızlanacağı kaydedildi.

Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış

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Son Dakika Spor Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış - Son Dakika Spor


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