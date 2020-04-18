Moussa Sow: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce İngiltere'den teklifler almıştım..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Moussa Sow: 'Fenerbahçe'ye gelmeden önce İngiltere'den teklifler almıştım...' - Son Dakika Spor

Moussa Sow: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce İngiltere'den teklifler almıştım..."

6 saat önce

Korona virüs salgını döneminde çalışmalarına bireysel olarak Fransa'da devam eden Sow, Paris Saint-Germain Academy Turkey Menajeri Hüseyin Beyazıt'la bir video röportaj gerçekleştirdi.

Moussa Sow:

Korona virüs salgını döneminde çalışmalarına bireysel olarak Fransa'da devam eden Sow, Paris Saint-Germain Academy Turkey Menajeri Hüseyin Beyazıt'la bir video röportaj gerçekleştirdi.


"Fenerbahçe tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum"


Moussa Sow, 2012-2015 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatarak, "O dönemde Senegal Milli Takımı ile kamptaydım. İngiltere'den çok teklifler aldım. Dia ve Mamadou Niang hem Fenerbahçe hem Türkiye'den hem de taraftarlardan çok iyi bahsetmişti. Onların görüşlerinin rolü büyük oldu. Ben de kulüp tarafından ısrarla istenince, doğru tercih olacağını hissettim. Şimdi dönüp bakınca bu tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.


"Bir proje takımını seçebilirim"


Şu an boşta olan ve gelecek sezonla ilgili planlarından bahseden 34 yaşındaki Moussa Sow, "Korona virüs salgınından dolayı biraz sorun var ama bazı takımlarla bağlantı halindeyim. Farklı ülkelerden teklif var. Gideceğim yerin bir proje takımı olması beni çok mutlu eder. Neler olacağını göreceğiz. En iyi gözüken tercihi yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.


Başarılı futbolcu, "Fenerbahçe formasıyla en beğendiğim ve en unutamadığım gol, Galatasaray'a röveşata ile attığım goldür. Kulübe o sene gelmiştim ve evimizdeydik. O gol beni çok mutlu etmişti" diye konuştu.


"Türk Milli Takımı çok iyi bir jenerasyon yakaladı"


Türkiye Milli Takımı'nın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını dile getiren Senegalli golcü, "Takımın enerjisi saha içerisinde hissediliyor. Kendilerini belli ediyorlar ve biz buradayız diyorlar. Gelecek dönemde çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu zorlu salgın süreci sonrası sık sık yaptığım gibi yine Türkiye'ye geleceğim" şeklinde konuştu.


"Eminim ki uzun vadede büyük yıldızlar çıkaracağız"


Moussa Sow'un Paris Saint-Germain Academy Turkey'e dair sözlerinden satır başları ise şu şekilde oldu:


"Paris Saint-Germain gibi büyük bir markanın Türkiye'ye gelmesi çok önemli. Çünkü Türkiye bir futbol ülkesi. Paris Saint-Germain son dönemde A takım düzeyinde de, altyapı seviyesinde de büyük yatırımlar yaptı. Biz de akademimizde sadece sporcu değil, Türk sporuna fayda getirecek hocalar da yetiştiriyoruz. Akademi olarak fark oluşturduğumuzu net olarak söyleyebilirim. Şu an PSG Academy Turkey'de çok kaliteli futbolcularımız var. Eminim ki uzun vadede büyük yıldızlar çıkaracağız."



Paris Saint Germain, Fenerbahçe, Moussa Sow, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:48 

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