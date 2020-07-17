Moussa Sow kimdir? Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbola geri mi dönüyor? - Son Dakika

Moussa Sow kimdir? Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbola geri mi dönüyor?

Ülkemizde Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyme imkanı bulan Sow, muhteşem performansları akıllarda kaldı. Senegal basınında çıkan haberlere göre futbol kariyerine bundan sonra Brezilya'da devam ettirmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen ve şampiyonluk yaşayan Moussa Sow için Senegal kaynaklı sürpriz bir haber gündeme geldi. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 34 yaşındaki golcü futbolcu, Brezilya kulüplerine gönerildi. Şu an için kulüp ismi verilmezken, oyuncunun kariyerine Brezilya'da edebileceği bilgisi verildi.

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Öte yandan Brezilya Ligi ekiplerinden Fortaleza'nın yöneticileri, oyuncunun henüz kendilerine teklif edilmediğini ancak birçok yabancı oyuncuyla temasta olduklarını kaydetti.Kariyeri boyunca 460 müsabakada rol alan Moussa Sow, 162 gol kaydederken 52 asist üretti. Öte yandan Sow, yaklaşık 10 aydır herhangi bir takımda forma giymiyor.

MOUSSA SOW KİMDİR?

Futbola Mantes'da başlayan ve sırasıyla; Amiens ile Rennes'de futbola devam eden Moussa Sow, 2004 yılında Rennes ile ilk profesyonel maçına çıktı. 2006 yılında profesyonelliğe adım attıktan sonra 2007-08 sezonunda Sedan'a bir yıllığına kiralık olarak giden Sow, takımının Coupe de France'da yarı finale yükselmesinde büyük katkı sağladı. 2008 yılında Rennes'e geri dönen Sow, 2010 yılında Lille'e transfer oldu. İlk sezonunda Ligue 1'de attığı 25 golle gol kralı oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında ise Senegal'de "Yılın Futbolcusu" ödülünü kazandı ve Afrika'da "Yılın Takımı"'nda da yer aldı. 2011-12 sezonu devre arasında, Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ve sarı-lacivertlilerin formasını giydiği 3,5 sezon boyunca bir Süper Lig ile iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında ise Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli'ye transfer oldu. Günümüzde futbola geri döneceği ve Brezilya ile diyalog halinde olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe, Moussa Sow, Brezilya, Senegal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:47 

Son Dakika Spor Moussa Sow kimdir? Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbola geri mi dönüyor? - Son Dakika Spor
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