Binance İmzası Taşıyan Movement Projesi Sektörde Yankı Uyandırmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto

Binance İmzası Taşıyan Movement Projesi Sektörde Yankı Uyandırmaya Hazırlanıyor

San Francisco merkezli Blockchain girişimi Movement Labs, Binance Labs tarafından büyük bir yatırım aldı. Bu yatırım, şirketin Ethereum tabanlı projeler geliştirmesine ve Asya-Pasifik bölgesinde genişlemesine olanak tanıyacak.

01.05.2024 20:08  Güncelleme: 20:13
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San Francisco merkezli Blockchain girişimi Movement Labs, kripto para borsası devi Binance'in yatırım kolu Binance Labs tarafından büyük bir yatırım aldı. Bu yeni kaynak, şirketin Ethereum tabanlı projeler geliştirmesine ve Asya-Pasifik bölgesinde genişlemesine olanak tanıyacak.

Binance İmzası Taşıyan Movement Projesi Sektörde Yankı Uyandırmaya Hazırlanıyor

San Francisco merkezi olan Blockchain geliştirme şirketi Movement Labs, kripto para sektörünün devlerinden Binance'in yatırım kolu Binance Labs tarafından desteklendi. Şirketin aldığı bu yeni yatırım, Polychain Capital'in önderliğindeki 38 milyon dolarlık Seri A finansman turuna ek olarak gerçekleşti.

Movement Labs, yaptığı açıklamada, Ethereum için geliştirdiği Move Sanal Makine Katmanı 2 (M2) ile başlayarak, Move tabanlı modüler blok zincirleri üzerinde bir ekosistem oluşturmayı hedeflediğini duyurdu. Ayrıca, şirket bu fonları Asya-Pasifik bölgesindeki genişlemesi ve Move programlama dilinin Blockchain ekosistemlerinde daha yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için geliştiricilere yönelik araçlar geliştirmek amacıyla kullanmayı planladığını belirtti.

Movement Labs kurucu ortağı Rushi Manche, Binance Labs'in sağladığı desteğin ve uzmanlığın, özellikle canlı ve yenilikçi Asya-Pasifik pazarında, "Her Yerde Move" stratejilerini uygulamak için büyük önem taşıdığını ifade etti. Manche, bölgedeki yetenekli Move geliştiricilerle iş birliği yaparak Move dilinin benimsenmesini hızlandırmayı ve böylece tüm ekosistem için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Move, Meta'nın şimdi feshedilmiş olan Diem stablecoin projesi için Facebook'ta geliştirilen bir programlama dili olarak biliniyor. Movement Labs, Move dilinin, Aptos ve Sui gibi bilinen Katman-1 (Layer-1) blok zincirlerinin ötesine taşınmasını sağlayacak. Ayrıca, şirket Optimism, Polygon ve Arbitrum gibi rollup'larla uyumlu bir yürütme katmanı çerçevesi olan Move Stack üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Manche, önümüzdeki haftalarda Parthenon adlı halka açık test ağını başlatmayı ve yıl sonuna kadar ana ağı devreye almayı planladıklarını dile getirdi.

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Son Dakika Kripto Binance İmzası Taşıyan Movement Projesi Sektörde Yankı Uyandırmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binance İmzası Taşıyan Movement Projesi Sektörde Yankı Uyandırmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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