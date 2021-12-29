Moving Out sistem gereksinimleri! Moving Out kaç GB? - Son Dakika
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Moving Out sistem gereksinimleri! Moving Out kaç GB?

29.12.2021 08:11
Moving Out sistem gereksinimleri! Moving Out kaç GB?

Epic Games'in 28 Aralık'ta ücretsiz olarak verdiği oyun Moving Out'ın sistem gereksinimleri neler? Moving Out kaç GB? Detaylar haberimizde…

Moving Out, "couch co-op" a yeni bir anlam katan gülünç, fizik tabanlı bir hareket etme simülatörüdür! Yeni sertifikalı bir Mobilya Düzenleme ve Yer Değiştirme Teknisyeni olarak, yoğun Packmore kasabasının her yerine taşınma işlerini üstleneceksiniz.

Moving Out, İsveç stüdyosu DevM Games ve Avustralyalı geliştirici SMG Studio tarafından geliştirilen 2020 işbirliğine dayalı bir hareket simülasyon oyunudur. Yerel bir kooperatif deneyiminde, oyuncular abartılı fizikle başa çıkarken nesneleri evlerden hareketli bir minibüse taşır.

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MOVING OUT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Moving Out Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64-bit) or Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core2 Duo E8400 or AMD Phenom II X2 550
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Intel UHD 630 or Radeon Vega 8

Moving Out Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Pentium G4600 or AMD FX-4350
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 750 or Radeon R9 270X

Moving Out Kaç GB?

Moving Out'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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