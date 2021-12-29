Moving Out, "couch co-op" a yeni bir anlam katan gülünç, fizik tabanlı bir hareket etme simülatörüdür! Yeni sertifikalı bir Mobilya Düzenleme ve Yer Değiştirme Teknisyeni olarak, yoğun Packmore kasabasının her yerine taşınma işlerini üstleneceksiniz.
Moving Out, İsveç stüdyosu DevM Games ve Avustralyalı geliştirici SMG Studio tarafından geliştirilen 2020 işbirliğine dayalı bir hareket simülasyon oyunudur. Yerel bir kooperatif deneyiminde, oyuncular abartılı fizikle başa çıkarken nesneleri evlerden hareketli bir minibüse taşır.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Moving Out'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Son Dakika › Gamegar › Moving Out sistem gereksinimleri! Moving Out kaç GB? - Son Dakika