Son Dakika Haberleri: Mozaik Grubu Zorlu PSM'de konser verdi
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Mozaik Grubu Zorlu PSM'de konser verdi

4 saat önce

26. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1980 ve 90'ların kült grubu Mozaik, sanatseverlerle buluştu.

Mozaik Grubu Zorlu PSM'de konser verdi, System.String[]
26. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1980 ve 90'ların kült grubu Mozaik, sanatseverlerle buluştu.
Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
35 yıl sonra aynı kadroyla yeniden bir araya gelen Mozaik, piyanoda Ayşe Tütüncü, basgitarda Saruhan Erim, klasik gitarda Mehmet Taygun, perküsyonda Timuçin Gürer ve Ezel Akay, elektrogitarda Serdar Ateşer, kemanda Mehmet Tütüncü, yan flütte Yağız Üresin ile davulda Gökçe Gürçay'dan oluşuyor.
Yaklaşık iki saat süren konserde grup, "Fay O Sivem", "Morzool", "Hareket Etmeliyim", "Kör Uçuş", "Bir Bisiklet" ve "Gitmeliydik" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yer yer caz, rock ve rock - füzyon tarzlarına yakın duran Mozaik Grubuna, konuk sanatçılar Erkan Oğur ve Ceylan Ertem de eşlik etti.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:31 Kaynak: AA
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