MOZAİK SANATÇILARI ADANA'DAN İLHAM ALIP, ESERLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI - Son Dakika

DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden Adana'ya gelerek 1'inci Uluslararası Mozaik Sempozyumu'na katılan mozaik sanatçıları, kentin toprağına, güneşine hayran kaldıklarını ve bu ilhamla eserlerini işlediklerini söyledi. 13 sanatçının tasarladığı 'Geçmişten geleceğe Adana' temalı eserler ise 14 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca düzenlenen, sanat yönetmenliğini Giulio Menossi'nin yaptığı 1'inci Uluslararası Mozaik Sempozyumu, 1 Eylül'de başladı. Sempozyuma Arjantin'den Alejandra Martin, Meksika'dan Aida Valencia, Avusturya'dan Angela Zimek, Mısır'dan Marwa Qendeel, Güney Afrika'dan Karla Duterloo, Rusya'dan Xenia Samokhina, Kazakistan'dan Alina Chubova, Türkiye'den Gülistan Genç, Sibel Akbaba, Neriman Güzel, Porto Riko'dan Vanessa Rivera, İsrail'den Ronit Strum, Belçika'dan Mireille Swinnen katıldı. Sanatçılar, kent gezisi yaptıktan sonra eserlerini işlemeye başladı.

ESERLER 14 EYLÜL'DE SERGİLENECEK

Sempozyumun koordinatörlüğünü de yapan mozaik sanatçısı Neriman Güzel, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Sempozyumun ilk defa 10 yıl önce İtalya'da Giulio Menossi tarafından düzenlendiğini hatırlatan Güzel, kentin ve Türkiye'nin önemli bir kazanım elde ettiğini dile getirdi. Güzel, "Ülkem ve Adana için çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir ev sahipliği gerçekleştiriyoruz. Sanatçılar ülkemize geleli yaklaşık 10 gün oldu. Hem şehrimizi hem hem kültürümüzü tanıyorlar. Çalışmalarda Adana temalı konular seçtik ve 'Geçmişten geleceğe Adana' olarak konumuzu belirledik. 13 Eylül'de çalışmalarımız tamamlanacak, 14 Eylül'de sergimiz açılacak. Kente güzel eserler kazandırılmış olacak. Sanatçılar, çağdaş mozaik yorumları yapıyor. Hepsinin farklı teknikleri var. Hepsi kendi ülkelerinde mozaik konusunda çok başarılı arkadaşımız. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

ÖDÜLLÜ SANATÇI İLK KEZ ADANA'DA

İtalyan sanat yönetmeni Giulio Menossi ise Türkiye'de daha önce birkaç organizasyona katılarak ödüller aldığını ancak Adana'ya ilk kez geldiğini söyledi. Sempozyum hakkında bilgi veren Menossi "İtalya'da 10 yıl önce başlattığım bu sempozyum, Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor. Amacım; tüm dünyadan sanatçıları bir araya getirmek, onlara farklı teknikleri gösterebilmek ve seviyelerini artırmaya yardımcı olabilmek. Adana, geçmişi olan bir kent. Hızlı, çalışkan ve üretken bir kent. Geleceğinin de iyi olacağını tahmin ediyorum ve geleceğe de iyi bir şeyler bırakmak için bu temayı belirledik" dedi.

'ADANA'DAN ÇOK İLHAM ALDIM'

Kazakistanlı mozaik sanatçısı Alina Chubova da ilk kez geldiği Adana'yı harika bulduğunu ve hayran kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Adana'dan çok ilham aldım. Bunu çalışmalarıma da yansıtıyorum. Bu kenti çok sevdim. Mozaiğimi yaparken Seyhan Nehri'nden etkilendim. Kentin toprağından ve güneşinden etkilendim. Burası gerçekten çok sıcak. Mozaik yaparken doğal malzemeleri kullanmaya çalıştım. Konumuz; geçmişten geleceğe olduğu için de mozaiğin geçmiş zamanki tekniğinden çağdaş zaman tekniğine doğru bir aşama yapıyorum."