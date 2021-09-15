Mozambik 6 ayda 4 bin ton balık ihraç etti - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yılın ilk 6 ayı 4 bin ton balık ihraç edildiği bildirildi.

Mozambik Deniz, İç Sular ve Balıkçılık Bakanı Augusta Maita, basına yaptığı açıklamada, geçen seneye oranla balık ihracatının yüzde 11 artış gösterdiğini kaydetti.

Sürdürülebilir yasal balıkçılığı desteklediklerinin altını çizen Bakan Maita, bu yılın ilk 6 ayında ise 4 bin ton balık ihracatı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Maita, "İhracatımızı artırmak istiyoruz ancak başarı yeni marketler bulmaya ve taleplere bağlı." ifadesini kullandı.

2 bin 500 kilometrelik sahil şeridine sahip Mozambik'te balıkçılık ana geçim kaynakları arasında bulunuyor.