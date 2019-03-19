Son Dakika Haberleri: Mozambik'de 500 Bin İnsan İçin Endişe Ediliyor

Mozambik'de 500 Bin İnsan İçin Endişe Ediliyor

16 dakika önce

- Mozambik'de 500 bin insan için endişe ediliyorMAPUTO - Mozambik'in İdea Kasırgası ile yüzde 90'ı harap olan Beria şehrinde 500 binden fazla insanın hayatından endişe ediliyor.

Mozambik'de 500 Bin İnsan İçin Endişe Ediliyor, System.String[]
- Mozambik'de 500 bin insan için endişe ediliyor

MAPUTO - Mozambik'in İdea Kasırgası ile yüzde 90'ı harap olan Beria şehrinde 500 binden fazla insanın hayatından endişe ediliyor.
Güneydoğu Afrika ülkelerinden Mozambik'in Beria şehrini vuran İdea Kasırgası şehrin yüzde 90'ını tahrip etti. Ölü sayısının bini aşabileceği düşünülen şehirde yardım kuruluşları, 500 bin insan için endişeli olduklarını bildirdi.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu dün yapılan hava değerlendirmesinin ardından Hint Okyanusu'ndaki alçak bir liman kenti olan Beira'daki durumu korkunç olarak tanımlandı.
IFRC sözcüsü Jamie LeSueur, felaketin yıkım ölçeğinin çok büyük olduğunu söyledi. LeSueur, "Beira'ya giden ana yollar kesildi, binalar su altında kaldı ve ciddi şekilde hasar gördü ve tüm işler kapatıldı, Beira hastanesinde, yerel sağlık merkezlerinde ve toplumun genelinde tıbbi faaliyetler tamamen sona erdi" dedi.
Mozambik'e Perşembe gece yarısı saatte 175 kilometre hızla giren ve İdea Kasırgası Zimbabve ve Malawi'ye gitmeden önce bölgede ağır bir tahribata yol açtı.
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, dün yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 84 olduğunu açıkladıktan sonra iki nehir yatağının taşması ve köyleri silip süpürmesinden sonra nehirlerde yüzen cesetler görüldüğünü belirten Nyusi, binden fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

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