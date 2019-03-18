Mozambik Devlet Başkanı: "Kasırgada Ölü Sayısı Bini Aşabilir"
1 saat önce
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Mozambik'te etkili olan Idai kasırgasında ölü sayısının bini aşabileceğini söyledi.
Mozambik
Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Mozambik'te etkili olan Idai kasırgasında ölü sayısının bini aşabileceğini söyledi.
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, radyo programında yaptığı açıklamada Idai kasırgasında ölenlerin sayısının resmi rakamlara göre 84 olduğunu ancak bu rakamın bini aşabileceğini söyledi. Nyusi, Beira kentine yaptığı ziyarette su altında kalan bölgelerde cesetler gördüğünü ifade etti. Mozambik Kızıl Haçı tarafından yapılan açıklamada, Beira kentinin yüzde 90'nın sel ve kasırga nedeniyle yıkıma uğradığını belirtti.
Idai kasırgası geçtiğimiz hafta Beira şehrini vurduktan sonra ve iç bölgelere ilerleyerek Zimbabve ve Malavi
'ye ulaşmıştı. - JOHANNESBURG
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:34 Kaynak: İHA
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