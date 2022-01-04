Üye Girişi
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı

04.01.2022 08:30
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'ya Kovid-19 bulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Nyusi ve eşinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mozambik'te şimdiye kadar 193 bin 371 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 bin 31 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500

Mozambik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı? Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı?         
08:29
Durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı Durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı         
08:22
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek         
08:12
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak         
18:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı. Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.         
12:05
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47

Son Dakika Haberleri
08:29 Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2021 yılında 367 kadın öldürüldü
08:28 Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı?
08:21 Durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı
08:18 Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı
08:16 Beklenen etki görülmedi! Kur korumalı mevduat, yabancı parayı eritmedi, çoğalttı
08:15 Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti
08:12 Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek
08:09 Memur Sen'den zam yorumu: Sadece yüzde 2,5'lik artış közü söndürmeye yetmez!
08:08 Doların ani düşüşü seçmeni nasıl etkiledi? İşte yeni anket sonuçları
08:02 Emekliler hayal kırıklığına uğradı! Ek zam yok! İşte 2022 emekli maaşları…
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 08:36:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement