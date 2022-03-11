Mozambik'i etkisi altına alan Gombe Kasırgası'nda 7 kişi öldü - Son Dakika
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Mozambik'i etkisi altına alan Gombe Kasırgası'nda 7 kişi öldü

11.03.2022 19:54
Mozambik'i etkisi altına alan Gombe Kasırgası'nda 7 kişi öldü

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'i vuran Gombe Kasırgası'nda 7 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'i vuran Gombe Kasırgası'nda 7 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Güney Afrika ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren ülkenin orta ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan Gomba Kasırgası'nda rüzgar hızının saatte 200 kilometreyi bulduğunu söyledi.

Kasırganın özellikle ülkenin Nampula bölgesinde ağır hasara neden olduğunu dile getiren Nyusi, kasırga nedeniyle şimdiye kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın zayıfladığı, ancak şiddetli yağışların Mozambik'te ve Malavi'nin güney bölgelerinde sel tehdidine yol açtığı belirtildi.

Taşınabilir köprüler ve gıda stokuyla kasırgaya karşı hazırlık yapan Mozambik, son aylarda Hint Okyanusu'nun peş peşe vuran kasırgaların etkisi altında kaldı.

Ana Kasırgası ocakta Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de 100'e yakın kişinin ölümüne neden olmuş, on binlerce kişiyi yerinden etmişti.

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Güney Afrika, Mozambik, Malavi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mozambik'i etkisi altına alan Gombe Kasırgası'nda 7 kişi öldü - Son Dakika


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