Mozambik Petrol ve Gaz Odası: Ensar'ul Sunna'nın saldırıları petrol ve doğal gaz çalışmalarını hedef alıyor - Son Dakika

Mozambik Petrol ve Gaz Odası, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna'nın artan terör saldırılarının bölgedeki petrol ve doğal gaz çalışmalarını hedef aldığını bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, terör saldırılarının, bölge halkını huzursuz etmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgedeki terör saldırıları petrol ve doğal gaz çalışmalarını hedef alıyor ve bölge halkının huzurunu bozmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Terörün büyük bir sorun olduğu ve güç kazanmasına asla izin verilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, uluslararası topluma, teröre karşı Mozambik hükümetine destek olması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Terör küresel bir sorundur ve Mozambik bu nedenle tek başına bırakılmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya yaşıyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.