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Mozambik'te 1,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya - Son Dakika

Mozambik'te 1,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

08.12.2021 11:58
Mozambik'te 1,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 1,8 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 1,8 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından hazırlanan "2021 Hasat Sonrası Beslenme ve Gıda Güvenliği" raporunda, ülkenin kuzeyinde çatışmalara sahne olan Cabo Delgado bölgesinin gıda krizinin en fazla yaşandığı yerler arasında olduğu belirtildi.

Raporda, ordu birlikleri ile Ensar'us Sunna örgütü arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Cabo Delgado'da 932 bin kişinin gıda sorunu yaşadığı kaydedildi.

Nampula, Niassa, Gaza ve Tete bölgelerinde de ciddi derecede gıda sorunu bulunduğu bilgisi paylaşılan raporda, silahlı çatışmaların yanı sıra iklim değişikliği, kuraklık, sel, fırtına gibi hadiselerin gıda sorununu artırdığına dikkat çekildi.

Ülke genelinde 1,8 milyon kişinin gıda krizi yaşadığı vurgulanan raporda, bu sayının 2022'de 1,4'e düşürülmesinin hedeflendiğinin altı çizildi.

Togo Cumhuriyeti, Hint Okyanusu, Mozambik, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mozambik'te 1,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mozambik'te 1,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya - Son Dakika
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