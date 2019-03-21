Son Dakika Haberleri: Mozambik'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

Mozambik'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

29 dakika önce

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve sel nedeniyle evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Mozambik'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor, System.String[]
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve sel nedeniyle evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, yaptığı açıklamada, ülkede afete sebep olan Idai kasırgası ve ardından oluşan seller nedeniyle 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Correia, sel ve taşkınlar nedeniyle bu kişilerin evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kaldıklarını söyledi.

Afet nedeniyle 300 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Correia, yaklaşık 3 bin kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına dün 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:05 Kaynak: AA

Güney Afrika, Mozambik, Güncel
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