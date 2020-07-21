Mozambik'te 20 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi kuruluyor - Son Dakika

Zengin yeraltı kaynaklarıyla bilinen Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te 20 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi kurulacak.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Sanayi ve Ticaret Kalkınma Departmanı Direktörü Abdu Mukhtar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mozambik'te inşa edilmesi planlanan LNG tesisleri için 400 milyon dolar kredi vereceklerini duyurdu.

Mukhtar, "Anlaşmanın imzalanması ve atılan adım, Mozambik için yeni bir sanayileşme çağını müjdeliyor." diye konuştu.

AfDB Enerji Finansal Çözümler, Politika ve Düzenleme Direktörü Wale Shonibare ise, "LNG tesislerinin faaliyete geçmesi ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla mücadele eden Mozambik için yeni bir enerji modeli ve iş imkanı da sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"The Mozambique LNG Area 1 Project" isimli projenin değerinin 20 milyar doları bulabileceği kaydedilirken projeye Total başta olmak üzere Oil India, Bharat Petroleum, PTT Exploration and Production (PTTEP) ile Mozambik'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi ENH'nin de destek verdiği kaydedildi.

Başlangıçta yılda 13 milyon ton kapasiteyle çalışması planlanan tesisler, Mozambik'in ilk LNG tesisleri olacak.

Afrika'nın en zengin üçüncü LNG ülkesi

Kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde yer alan Rovuma havzasında sahilden uzak bir alanda keşfedilen 100 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi, Mozambik'i doğal gaz açısından Nijerya ve Cezayir'in ardından Afrika'nın en zengin üçüncü ülkesi konumuna taşıdı. Mozambik, sahip olduğu zengin doğal kaynaklara rağmen dünyanın fakir ülkeleri arasında bulunuyor.