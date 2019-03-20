Son Dakika Haberleri: Mozambik'te 3 Gün Ulusal Yas İlan Edildi

Mozambik'te 3 Gün Ulusal Yas İlan Edildi

2 saat önce

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve selde hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Mozambik'te 3 Gün Ulusal Yas İlan Edildi, System.String[]
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve selde hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan edildiğini belirtti.

Kasırga ve şiddetli yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 350 bin kişinin etkilendiğini ifade eden Nyusi, felakette yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen kasırga ve sel nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Selin vurduğu bölgeleri ziyaret eden Devlet Başkanı Nyusi, ölü sayısının bini geçebileceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Güney Afrika, Mozambik, Güncel
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