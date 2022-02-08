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Mozambik'te 4 balıkçı silahlı saldırı sonucu öldü - Son Dakika

Mozambik'te 4 balıkçı silahlı saldırı sonucu öldü

08.02.2022 23:35
Mozambik'te 4 balıkçı silahlı saldırı sonucu öldü

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 4 balıkçının kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 4 balıkçının kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Ülke basınındaki haberlere göre saldırı, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde gerçekleşti.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar, denize açılmaya hazırlanan 4 balıkçıyı öldürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının arkasında Ensar'us Sunna örgütünün olabileceği tahmin ediliyor.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Mozambik, Saldırı, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mozambik'te 4 balıkçı silahlı saldırı sonucu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mozambik'te 4 balıkçı silahlı saldırı sonucu öldü - Son Dakika
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