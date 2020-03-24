Mozambik'te 64 düzensiz göçmen kamyonda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mozambik'te 64 düzensiz göçmen kamyonda ölü bulundu - Son Dakika

Mozambik'te 64 düzensiz göçmen kamyonda ölü bulundu

6 saat önce

Mozambik'te düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonda 64 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mozambik'te 64 düzensiz göçmen kamyonda ölü bulundu, System.String[]

Mozambik'te düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonda 64 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

O Pais gazetesinin haberine göre, Malavi'den ülkeye giriş yapan ve Tete bölgesinde durdurulan bir kamyonun kasasında 64'ü ölü 78 kaçak göçmen bulundu.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Etiyopya vatandaşı olduğu belirtilen göçmenlerin havasızlıktan öldüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan, hayatta kalmayı başaran 14 kişiye Kovid-19 testi yapılacağı aktarıldı.

Mozambik, kuzey ülkelerinden Güney Afrika'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin geçiş noktasında bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:02 Kaynak: AA

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