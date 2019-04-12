Son Dakika Haberleri: Mozambik'te 800 Bin Kişiye Kolera Aşısı

Mozambik'te 800 Bin Kişiye Kolera Aşısı

1 saat önce

- Mozambik'te 800 bin kişiye kolera aşısıNEW YORK - Dünya Sağlık Örgütü, Mozambik Sağlık Bakanlığının İdai Kasırgası'nın vurduğu bölgelerde yaşayan 800 bin kişiye 6 gün süren bir kampanya ile kolera aşısı yaptığını bildirdi.

- Mozambik'te 800 bin kişiye kolera aşısı

NEW YORK - Dünya Sağlık Örgütü, Mozambik Sağlık Bakanlığının İdai Kasırgası'nın vurduğu bölgelerde yaşayan 800 bin kişiye 6 gün süren bir kampanya ile kolera aşısı yaptığını bildirdi.
Mozambik Sağlık Bakanlığı, İdai Kasırgası'ndan etkilenen 4 ilçede gerçekleştirdiği 6 günlük acil aşılama kampanyasında 800 bin kişiye kolera aşısı yaptı. Kampanya, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Çocukları Koruma gibi organizasyonlar dahil, bin 200 toplum gönüllüsü tarafından desteklendi.
WHO Kolera Uzmanı Dr. Kate Alberti, kampanyanın Beira şehri, Nhamatanda ilçesi, Dondo ve Buzi bölgelerinde kasırgadan etkilenen insanları hedef aldığını söyledi. Alberti, "Kolera, Mozambik'in bu bölümünde sık görülen bir hastalıktır. Böylece, halk kasırga bölgeyi vurduğunda, kolera salgını riski çok yüksek olduğunu biliyordu. Nüfus, su ve sıhhi tesisat sistemlerindeki hasar nedeniyle aşırı derecede savunmasız olacaktır. Bu nedenle, Mozambik Hükümeti, acil durumlar için ağızdan alınan kolera aşısının global stoğuna sahip olan ICG Uluslararası Koordinasyon Grubu'na bir ricada bulundu" dedi.
Alberti, "Her bölgede topluluklar bu aşı kampanyasının 1 yaşın üzerindeki herkes için olduğunu çok iyi biliyor ve ekiplerin aşılama siteleri kuracağı yere gitmelerine yardımcı olarak harika bir iş çıkardılar" açıklamasında bulundu.
WHO, Aşı ve Bağışıklama İçin Küresel İşbirliği (GAVI), ağızdan alınan kolera aşısının Beira şehrine 2 Nisan'da ulaştığını ve sonraki 24 saatte insanlara ulaşmaya başladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:57 Kaynak: İHA
Dünya Sağlık Örgütü, Mozambik, Güncel
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