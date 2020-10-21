Mozambik'te altın çıkaran iki şirketin faaliyetleri çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle durduruldu - Son Dakika

Mozambik'te altın çıkaran iki şirketin faaliyetleri çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle durduruldu

21.10.2020 19:35
Mozambik'te altın çıkaran iki şirketin faaliyetleri çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle durduruldu, System.String[]

Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te hükümet, altın çıkaran iki firmanın faaliyetlerini çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle durdurdu.

Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te hükümet, altın çıkaran iki firmanın faaliyetlerini çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle durdurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Manica eyaleti hükümeti, altın çıkaran maden firmalarının Revue Nehri'ni kirlettiğini açıkladı.

"Clean Tech Mining" ve "Gem Resources" adlı maden şirketlerinin atıklarını nehre boşalttığı ve bu durumun bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mozambiklileri olumsuz etkilediği kaydedildi.

Maden müfettişi Octavio Semba, "Bölgede suları boşaltmak ve yeniden kullanmak için yeterli alan var ancak bunun yerine kasıtlı olarak atık sular nehre boşaltılıyor." dedi.

Atıkların kimsenin görmemesi için gece yarısı nehre boşaltıldığını belirten Semba, bu durumun çevreye zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Semba, ayrıca diğer maden firmalarının da kontrol edileceği bilgisini paylaştı.

Birçok maden şirketinin faaliyet gösterdiği Mozambik'in Manica eyaletinde daha önce 8 firmanın çalışmaları askıya alınmıştı.

Mozambik, Hükümet, Afrika, Maden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mozambik'te altın çıkaran iki şirketin faaliyetleri çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle durduruldu - Son Dakika

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