Mozambik'te başbakan görevden alındı - Son Dakika

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, dünkü kabine değişikliğinden sonra Başbakan Carlos Agostinho do Rosario'yu da görevden aldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Rosario'nın yerine eski Maliye ve Ekonomi Bakanı Adriano Maleiane'nin başbakan olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, başbakanın neden görevden alındığı belirtilmedi.

Nyusi, dün yaptığı kabine değişikliğiyle aralarında ekonomi ve enerji dahil 6 bakanı görevden almıştı.