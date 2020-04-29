Mozambik'te bir ayda 129 terörist öldürüldü - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Mozambik'in kuzeyinde güvenlik güçlerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda 129 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Mozambik İçişleri Bakanı Amade Miquidade tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin son bir ayda Cabo Delgado vilayetine bağlı Muidumbe, Querimba ve Ibo Island köylerinde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 129 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Mozambik'te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan, Eş-Şebab olarak adlandırılan terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti, aynı zamanda zengin doğal gaz kaynaklarına sahip.

Cabo Delgado vilayetine bağlı Muidumbe bölgesindeki Xitaxi köyünde bu ayın başında teröristlerin düzenlediği saldırıda 52 kişi katledilmişti.