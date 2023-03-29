Mozambik'te büyücülük amacıyla kullanılmak için albinos bireyin cesedi çalındı

BBC'nin haberine göre, ülkenin batısındaki Tete vilayetinde, mezarı betonla sağlamlaştırılmış bir albinos adamın cesedi çalındı. Bölge polisi, şüphelilerin halen arandığını, uzuvları çalınan cesedin, 50 yaşlarında ölen birine ait olduğunu açıkladı.

HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI ÖNLEM ALDILAR

Albinos kişinin ailesinin, muhtemel hırsızlık olaylarına karşı mezarı daha önce betonla güçlendirdikleri öğrenildi. Albinos hakları savunucusu Remane Madane, mezarlığın korunmuş olduğunu ve uzak bir noktada bulunduğunu ifade ederek hırsızlığın bir ekip işi olabileceğini söyledi.

KAÇIRIP UZUVLARINI KESİYORLAR

Vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" olarak dünyaya gelen albinoslar Tanzanya, Zambiya, Burundi ve Malavi gibi Afrika ülkelerinde şans getirdiğine inanılarak kaçırılıyor ve bazı uzuvları kesiliyor. Radikal ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan, çocuk yaştan itibaren büyücülerin ve batıl inançlı kişilerin hedefi olan albinoslar, kendilerini koruyacak ve toplumu bilinçlendirecek kurumların eksikliğini yaşıyor.