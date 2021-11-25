Mozambik'te çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki elektrik altyapısı yenilendi - Son Dakika

Mozambik'te çatışmalardan ve Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarından etkilenen Cabo Delgado bölgesindeki elektrik altyapısının tamamen yenilendiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik elektrik şirketi, bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından altyapı çalışmalarını tamamladı.

Ülkenin kuzeyindeki çatışmalar ve saldırılardan etkilenen Cabo Delgado'nun tüm bölgelerinde elektrik altyapısı onarıldı.

Cabo Delgado'nun bazı bölgelerine 20 Ağustos'tan bu yana elektrik sağlanamadığına dikkat çekildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'us Sunna örgütünün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak adlandırılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'e destek için bu ülkede 1500 askerle en fazla birliği olan ülke. Öte yandan ülkede Afrika, Avrupa ve ABD birliklerinden oluşan 3 bin 100'den fazla yabancı asker bulunuyor.