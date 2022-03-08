Mozambik'te dün hiç Kovid-19 vakası görülmedi - Son Dakika

Mozambik'te Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük vaka kaydedilmedi.

Opais gazetesinin haberine göre, Mozambik Sağlık Bakanlığı, Mart 2020'den bu yana ilk kez pazartesi günü hiç vaka kaydedilmediğini açıkladı.

Aynı gün virüs kaynaklı ölüm ve hastaneye yatış da görülmezken, ülke genelinde 18 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Şimdiye kadar 225 bin 140 vakanın görüldüğü Mozambik'te, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 2 bin 196 olarak kaydedildi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının aşı olduğu Mozambik, kıtada en az fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülkelerden biri.