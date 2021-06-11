Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 70 bini geçti - Son Dakika

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgede insani krizin derinleştiği aktarılırken, birçok ailenin halen ormanlarda saklandığı vurgulandı.

Saldırılar nedeniyle Palma'dan göç edenlerin sayısının 24 Mart'tan itibaren 70 bini geçtiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da yerlerinden edilenlerin sayısı 800 bine yaklaştı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik 'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren Palma bölgesinde düzenlediği saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısının 70 bini geçtiği bildirildi.

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