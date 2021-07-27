Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadelede 3 bin yabancı asker görev yapıyor - Son Dakika

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadelede 3 bin yabancı askerin görev yaptığını söyledi.

Mozambik basınındaki habere göre, Nyusi, yabancı askerlerin Mozambik'te bulunmasından dolayı korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Nyusi, "Hiçbir ülke terörle mücadelede kendi kendine yeterli olamaz. Diğer ülkelerle askeri iş birliğinden korkmamalıyız." dedi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında yaklaşık 3 bin askerin Mozambik ordusuna destek verdiğini kaydeden Nyusi, 1000 askerin ise Ruanda ordusundan olduğunu aktardı.

Nyusi, diğer ülkelerden gelen askeri güçlerin kalıcı olmadığının, söz konusu birliklerin Cabo Delgado'da güvenliği sağlamak için Mozambik ordusuna yardım etmeyi amaçladığının altını çizdi.

Son olarak Güney Afrika ülkelerinden Botsvana, Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadeleye katkı için Mozambik'e asker göndereceğini açıklamıştı.

Bölgede çatışmalar devam ediyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.