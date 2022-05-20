Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütü üyeleri teslim oldu - Son Dakika
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Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütü üyeleri teslim oldu

20.05.2022 10:14
Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütü üyeleri teslim oldu

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütü üyesi 30'dan fazla kişinin silahlarını bırakarak teslim olduğu bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütü üyesi 30'dan fazla kişinin silahlarını bırakarak teslim olduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 18-40 yaş arası 30'dan fazla örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası, yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

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Kaynak: AA

Hint Okyanusu, Mozambik, Afrika, Güncel, Son Dakika

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