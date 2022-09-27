Mozambik'te terörden temizlenen bölgelerde 130 bin kişi evine döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Mozambik'te terörden temizlenen bölgelerde 130 bin kişi evine döndü

27.09.2022 13:28
Mozambik'te terörden temizlenen bölgelerde 130 bin kişi evine döndü

Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenen bölgelerde 130 bin kişinin evine döndüğü bildirildi.

Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenen bölgelerde 130 bin kişinin evine döndüğü bildirildi.

Mozambik'te terörle mücadeleye destek veren Ruanda Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Eugene Nkubito, basına yaptığı açıklamada, Mozambik'teki operasyonun başarılı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı.

Nkubito, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna örgütünden temizlenen bölgelerde 130 bin kişinin evine döndüğünü açıkladı.

Palma ve Mocimboa da Praia bölgelerinde yürütülen operasyonların Mozambik ordusu ile koordineli şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Nkubito, insanların normal yaşamlarına dönmeye başladıklarını kaydetti.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mozambik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te terörden temizlenen bölgelerde 130 bin kişi evine döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mozambik'te terörden temizlenen bölgelerde 130 bin kişi evine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement