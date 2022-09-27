Palma ve Mocimboa da Praia bölgelerinde yürütülen operasyonların Mozambik ordusu ile koordineli şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Nkubito, insanların normal yaşamlarına dönmeye başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Mozambik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mozambik'te terörden temizlenen bölgelerde 130 bin kişi evine döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.