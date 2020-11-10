Mozambik'te eski Maliye Bakanı Chang hakkında yolsuzluk davası açıldı - Son Dakika

Mozambik'te, eski Maliye Bakanı Manuel Chang'a zimmete para geçirme, kara para aklama ve kamu malını kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açıldı.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Başsavcılığı, 2005 ile 2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı görevini yürüten Chang'ın 2 milyar dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlandığını açıkladı.

Chang'ın zimmete para geçirme, kara para aklama ve kamu malını kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanacağını vurgulayan Başsavcılık, "Eski Maliye Bakanı Manuel Chang ve Mozambik Bankası eski çalışanlarından 3 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadesini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2018'den beri gözaltında tutulan Chang'ı yeterli delil olmaması nedeniyle Mozambik'e iade etmiyor.

Mozambik Başsavcılığı, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne çağrı yaparak Chang'ın yargılanması için iade edilmesini istedi.

Chang ise suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yolsuzlukla suçlanan Chang'a ülkesi Mozambik'in yanı sıra ABD tarafından da dava açılmıştı.