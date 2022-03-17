Mozambik'te Gombe Kasırgası'nda ölü sayısı 53'e yükseldi - Son Dakika
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Mozambik'te Gombe Kasırgası'nda ölü sayısı 53'e yükseldi

17.03.2022 15:06
Mozambik'te Gombe Kasırgası'nda ölü sayısı 53'e yükseldi

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'te etkili olan Gombe Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'te etkili olan Gombe Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Hükümetten yapılan açıklamada, 11 Mart'tan itibaren Mozambik'in orta ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan Gombe Kasırgası'nda şimdiye kadar 53 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rüzgar hızının saatte 170 kilometreye ulaştığı kasırga 400 bin kişiyi etkiledi.

Kasırgadan en çok etkilenen ve ülke nüfusunun beşte birinin yaşadığı Nampula'da 300 bin aile elektriksiz kalırken, bağlantısı kesilen bölgelerde mağdur olan kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Fırtına nedeniyle birçok köprünün yıkıldığı, 41 sağlık merkezi ile 301 okulun hasar gördüğü ve 75 bin 607 öğrencinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Mozambik, son aylarda Hint Okyanusu'nu peş peşe vuran kasırgaların etkisi altında kaldı.

Ana Kasırgası ocakta Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de 100'e yakın kişinin ölümüne neden olmuş, on binlerce kişiyi yerinden etmişti.

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Mozambik, Afrika, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mozambik'te Gombe Kasırgası'nda ölü sayısı 53'e yükseldi - Son Dakika


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