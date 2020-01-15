Mozambik'te isyancı gruptan saldırı tehdidi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mozambik'te isyancı gruptan saldırı tehdidi - Son Dakika

Mozambik'te isyancı gruptan saldırı tehdidi

6 saat önce

Mozambik'teki muhalif Mozambik Ulusal Direnişi'nden (Renamo) ayrılarak silahlı varlığını sürdüren "Renamo Askeri Cuntası" ülkedeki şiddet eylemlerine devam edeceğini açıkladı.

Mozambik'te isyancı gruptan saldırı tehdidi, System.String[]

Mozambik'teki muhalif Mozambik Ulusal Direnişi'nden (Renamo) ayrılarak silahlı varlığını sürdüren "Renamo Askeri Cuntası" ülkedeki şiddet eylemlerine devam edeceğini açıkladı.

Grubun başındaki isim olan Mariano Nhongo, yerel basına yaptığı açıklamada, geçen yıl imzalanan barış anlaşmasını tanımadıklarını ve Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile görüşmeyi reddettiklerini söyledi.

Kamusal alanlarda saldırı yapma tehdidinde bulunan Nhongo, muhalif Renamo'nun vekillerine de barış anlaşmasını kabul etmemeleri çağrısı yaptı.

Ülkede ekim ayında yapılan devlet başkanlığı seçimini oyların yüzde 73'ünü alan iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (Frelimo) adayı mevcut Devlet Başkanı Filipe Nyusi kazanmıştı.

Frelimo ve muhalif Renamo, yaklaşık 40 yıldır süren düşmanlığa son veren barış anlaşmasına geçen yıl imza atmış, anlaşmayla muhalif parti silahlı kolunu feshetmeyi kabul etmişti. Ancak silahlı üyelerden bir kısmı anlaşmayı reddetmişti.

Frelimo ile Renamo arasında 1977-1992'de yaşanan iç savaş nedeniyle bir milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1,7 milyon kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Mozambik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi
Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi MHP'den, voleybol milli takımımızı hedef alan paylaşıma tepki: Bunu kabul edemeyiz

Son Dakika Haberleri
18:28 Mersin tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu - Son Dakika
18:28 Bartın liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
18:28 Personel eğlendi, otel müdürleri hizmet etti - Son Dakika
18:27 İstanbul almanya ve bulgaristan'da kesilir denilen parmağı türk doktorlar kurtardı - Son Dakika
18:27 Abdulfettah el-burhan: sudan'da hayat normale döndü - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:29:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mozambik'te isyancı gruptan saldırı tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]