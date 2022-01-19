Mozambik'te kaçak avcı çetesi liderine 30 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yakalanan kaçak avcı çetesi liderine, 30 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Mozambik basınındaki habere göre, zanlının, Mozambik ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir kaçak avcı çetesine liderlik ettiği açıklandı.

Kaçak avcılık ve kayıt dışı silah bulundurma suçlamalarıyla yargılanan çete liderine 30 yıl hapis cezası verildi.

Çete lideri, 3 Mayıs 2021'de gergedan avladığı gerekçesiyle yakalanmıştı.