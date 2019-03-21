Son Dakika Haberleri: Mozambik'te Kasırgada Ölenlerin Sayısı 217'ye Çıktı

Mozambik'te Kasırgada Ölenlerin Sayısı 217'ye Çıktı

1 saat önce

Mozambik'i vuran İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı.

Mozambik'te Kasırgada Ölenlerin Sayısı 217'ye Çıktı, System.String[]
Mozambik'i vuran İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı. Ülkede 15 bin kişi yardım bekliyor. Mozambik Toprak ve Çevre Bakanı Celso Correia, ülkeyi vuran İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye ulaştığını, 15 bin kişinin kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Correira şu ana kadar 3 bin kişinin kurtarıldığını belirtti. Yardım kuruluşları, İdai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'te sel felaketi yüzünden çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan insanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Mozambik'in dördüncü en büyük şehri Beira'da bulunan yardım ekipleri sadece 2-3 günlük içme suyunun kaldığını bildirdi. Tıbbi kuruluşlar yiyecek ve su kıtlığının hastalıklara davetiye çıkaracağı konusunda uyardı. İdai Kasırgası, geçtiğimiz Perşembe günü Mozambik'in Sofala vilayetine bağlı liman kenti olan Beira'ya girdi. Saatte 170 kilometre esen rüzgarlar Zimbabve ve Malawiye doğru ilerledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Mozambik, Güncel
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