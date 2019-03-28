Son Dakika Haberleri: Mozambik'te Kolera Tehdidi

Mozambik'te Kolera Tehdidi

1 saat önce

Kasırga ve selin vurduğu Mozambik'teki kolera tehdidine ilişkin bilgi veren Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi David Wightwick, şimdiye kadar 5 kolera vakasına rastlanıldığını, önlem olarak 900 bin kolera aşısının yapılacağını açıkladı.

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Kasırga ve selin vurduğu Mozambik'teki kolera tehdidine ilişkin bilgi veren Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi David Wightwick, şimdiye kadar 5 kolera vakasına rastlanıldığını, önlem olarak 900 bin kolera aşısının yapılacağını açıkladı.

Beria Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Wightwick, ülke genelindeki genel kolera tehdidine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Resmi verilere göre Mozambik'te 5 kolera vakasına rastlandığını aktaran Wightwick, tedbir amaçlı yaşanan bütün ishal vakalarının kolera olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Kolerayla mücadele kapsamında 9 tedavi merkezinin kurulduğunu, 7'sinin de kurulma aşamasında olduğunu söyleyen Wightwick, "Kolera tedavi merkezleri kuruluyor. Gelecek hafta aşılama kampanyası başlatılacak. 900 bin aşının pazartesi günü gelmesini bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı da çarşamba günü aşı uygulamasına başlayacak. Konu hakkında detaylı planlama yapılıyor." diye konuştu.

Kolerayla mücadelede izlenecek yol haritasına ilişkin de bilgi veren Wightwick, ilk etapta aşılama yapılacağını, Mozambik halkının da hastalığa karşı bilinçlendirileceğini ifade etti. Wightwick, yeni kolera oluşumunun engellenmesi için de tedbir alınacağını aktardı.

"Ölüm olduğu bilgisini şu an teyit edemiyoruz"

Koleradan hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Wightwick, "Koleradan ölüm olduğu bilgisini şu an teyit edemiyoruz." dedi.

Kolerayla mücadelede ana amacın durumun kontrol altına alınması olduğuna işaret eden Wightwick, "Lojistik olarak tüm etkilenen bölgeleri desteklemek en zor iş. Durumun tamamını düşününce hala yapılacak işimiz var." diye konuştu.

Wightwick, Mozambik Sağlık Bakanlığı bünyesinde koleraya karşı detaylı çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:57 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Mozambik, Güncel
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