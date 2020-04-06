Mozambik'te Kovid-19 için 4 bin çadır klinik kurulacak - Son Dakika

Mozambik, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde 4 bin çadır klinik kuracak.

Mozambik Tıbbi Yardım Ulusal Direktörü Ussene Issa, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, halkın ateş ve öksürük şikayetleri için başvuracakları çadırların ülke genelinde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Tüm hastaların hastaneye gitmesini önlemek ve Kovid-19 belirtisi taşıyanları ayırmak istediklerini dile getiren Issa, şimdiye kadar 6 binden fazla kişinin hastalık şüphesiyle karantinaya alındığını belirtti.

Issa, öksürük ve ateş gibi açık belirtiler taşıyan kişilerin bu çadır kliniklere gideceğini ve diğer hastalarla temas etmeyeceğini ifade etti.

Toplamda 10 vakanın görüldüğü Mozambik'te 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.