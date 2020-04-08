Mozambik'te Kovid-19 salgını nedeniyle 5 binden fazla mahkuma af - Son Dakika

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Mozambik'te Kovid-19 salgını nedeniyle 5 binden fazla mahkuma af
26 dakika önce
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 5 binden fazla mahkuma af getirildi.
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 5 binden fazla mahkuma af getirildi.
Mozambik Adalet, Din ve Anayasa Bakanı Helena Kida, basına yaptığı açıklamada, ülkede salgınla mücadele kapsamında hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için meclisin onayıyla mahkumlara af çıkarıldığını belirtti.
Kida, toplam 5 bin 32 mahkuma af çıkarıldığını kaydederek, "4 bin 498 kapasitesi olan hapishanelerde, bu kapasiteden beş kat fazla mahkum bulunuyor. Bu yüzden salgının yayılması daha riskli." ifadelerini kullandı.
Ülkede şimdiye kadar 10 Kovid-19 vakası görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:50 Kaynak: AA
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