Mozambik'te Mocimboa da Praia bölgesi Ensar'ul Sunna örgütünden geri alındı - Son Dakika

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda Mocimboa da Praia bölgesinin örgütten geri alındığı duyuruldu.

Ruanda Haber Ajansına göre, Mozambik ve Ruanda askeri güçlerinin ortak düzenlediği operasyonlar neticesinde ülkenin kuzeyindeki Mocimboa da Praia bölgesinde güvenlik sağlandı.

Ruanda Savunma Güçleri Sözcüsü Albay Ronald Rwivanga, bölgede kazanılan zaferi Twitter hesabından duyurarak, bu adımın teröre karşı ortak mücadelede kazanılan ilk zafer olduğuna dikkati çekti.

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 800 bin kişi yerinden oldu.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.