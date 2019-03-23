Son Dakika Haberleri: Mozambik'te Ölü Sayısı 417'ye Yükseldi

Mozambik'te Ölü Sayısı 417'ye Yükseldi

50 dakika önce

Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia kasırgadan ölenlerin sayısının 417'ye yükseldiğini durumun hala kritik olduğunu söyledi.

Mozambik'te Ölü Sayısı 417'ye Yükseldi, System.String[]
Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia kasırgadan ölenlerin sayısının 417'ye yükseldiğini durumun hala kritik olduğunu söyledi. Mozambik'in liman şehri Beira'yı kasıp kavuran kasırga daha sonra saatte 170 kilometre hızla Zimbabwe'nin içleri ve Malavi'ye geçerek evleri yerle bir etti. Milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğu kaydedildi. Kasırgadan ölenlerin sayısının 417'ye yükseldiği açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

Malavi, Mozambik, Güncel
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