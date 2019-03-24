Son Dakika Haberleri: Mozambik'te Ölü Sayısı 446'ya Yükseldi

Mozambik'te Ölü Sayısı 446'ya Yükseldi

1 saat önce

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Idai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 446'ya yükseldiğini açıkladı.

Mozambik'te Ölü Sayısı 446'ya Yükseldi, System.String[]
Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Idai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 446'ya yükseldiğini açıkladı. Mozambik'i vurduktan sonra iç bölgelere ilerleyen Idai Kasırgası, Zimbabve ve Malavi'de etkisini sürdürüyor. Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia, Idai Kasırgası'nda ölenlerin sayısının 417'den 446'ya yükseldiğini duyurdu. Correia ayrıca kasırgadan 531 bin kişinin etkilendiğini de ifade etti. Idai Kasırgası'nın etkili olduğu Zimbabve'de 259, Malavi'de ise 56 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Malavi, Mozambik, Güncel
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