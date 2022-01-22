Mozambik'te olumsuz şartlar nedeniyle evini terk edenlerin yarısı çocuk - Son Dakika

Avrupa Birliğine (AB) göre, Mozambik'te iklim değişikliği ve Kovid-19 salgını nedeniyle göç etmek zorunda kalan sivillerin yarısı çocuklardan oluşuyor.
AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonlarından yapılan açıklamada, Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'teki insani duruma ilişkin veriler paylaşıldı.
Açıklamada, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgını gibi olumsuz şartlar nedeniyle ülke içinde göç etmek zorunda kalan sivillerin yarısını çocukların oluşturduğu belirtildi.
Evlerini terk etmek sorunda kalan kişilerin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, çocuklarda yetersiz beslenme oranının yüzde 52 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, ihtiyaç sahibi kişilerin, en fazla gıda ve sağlık desteğine ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı.
Kaynak: AA
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