Son Dakika Haberleri: Mozambik'te Sel: 10 Ölü

Mozambik'te Sel: 10 Ölü

17 dakika önce

Mozambik'te şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik'te Sel: 10 Ölü, System.String[]
Mozambik'te şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 60 binden fazla kişi etkilendi, su taşkınları yüzünden 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, tropikal yağışla başlayan fırtınanın şiddetini artırdığını ve sele dönüştüğünü açıkladı.

Yağış ve fırtınadan en az 120 bin kişinin olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Mozambik'te sık sık yaşanan fırtına ve seller birçok ölüme neden oluyor. 2000'de meydana gelen seller 800 can almış, 2015'te 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:54 Kaynak: AA

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